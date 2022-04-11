أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ "كاليبر" أطلقها الجيش الروسي دمرت معدات لمنظومة "إس-300" مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.