الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومات إس300 للدفاع الجوي حصلت عليها أوكرانيا من أوروبا
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الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومات "إس-300" للدفاع الجوي حصلت عليها أوكرانيا من أوروبا

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومات "إس-300" للدفاع الجوي حصلت عليها أوكرانيا من أوروبا

الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومات "إس-300" للدفاع الجوي حصلت عليها أوكرانيا من أوروبا
موسكو - العرب اليوم

أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ "كاليبر" أطلقها الجيش الروسي دمرت معدات لمنظومة "إس-300" مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.

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الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومات إس300 للدفاع الجوي حصلت عليها أوكرانيا من أوروبا الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومات إس300 للدفاع الجوي حصلت عليها أوكرانيا من أوروبا



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