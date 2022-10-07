تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الجمعة 7 أكتوبر / تشرين الأول 2022

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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البنتاغون: لم نر أي دليل على نية موسكو استخدام السلاح النووي

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الدوما يدعو مجلس الأمن الدولي لبحث تصريحات زيلينسكي عن "ضربات استباقية" لروسيا

البنتاغون: نتعلم دروسا من الحرب الأوكرانية كما فعلنا خلال حربي تشرين وفيتنام

البيت الأبيض: سنشاور الكونغرس حول تبنّي إجراءات ضد "أوبك"

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ماكرون يحث أردوغان على مواجهة "أي التفاف" على العقوبات ضد روسيا

فوتشيتش يطالب الاتحاد الأوروبي باستثناء صربيا من العقوبات على إمدادات النفط الروسية

مدفيديف: زيلينسكي أحمق وبحاجة للعلاج النفسي

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زيلينسكي يدعو الناتو لشن ضربات "استباقية" على روسيا

الرئيس البولندي السابق يتعرض لانتقادات في بلاده بعد دعوته لمفاوضات روسية أوكرانية