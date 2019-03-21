أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، الخميس، هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في آخر جيب له ببلدة الباجوز شرقي سوريا.

والهزيمة ستعني نهاية سيطرة التنظيم الإرهابي في شرق سوريا بعد أن سيطر على أكثر من ثلث الأراضي في سوريا والعراق في مرحلة ما عام 2014.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أول أمس الثلاثاء إنها طردت بقية مقاتلي التنظيم في بلدة الباغوز من معسكر مؤقت كان يمثل معظم الأراضي المتبقية التي يسيطر عليها التنظيم.