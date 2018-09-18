إصابات واعتقالات في أوصرين جنوب شرق نابلس وإغلاق مدخل القرية

إصابات واعتقالات في أوصرين جنوب شرق نابلس وإغلاق مدخل القريةإصابات واعتقالات في أوصرين جنوب شرق نابلس وإغلاق مدخل القرية

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فجر اليوم الثلاثاء، واعتقل اثنان آخران، بعد اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية أوصرين جنوب شرق نابلس.

كما أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية مدخل قرية أوصرين جنوب شرق نابلس بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، وأصيب خلالها مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وهما وراد فهمي عديلي (50 عاما) بمنطقة العين اليسرى وجرى نقله لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، والشاب ياسر جودة عديلي (25 عاما) بمنطقة القدم وعولج ميدانيا. وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتلقت الشابين ساهر أحمد عديلي (24 عاما) وشادي محمد عديلي (25 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأكدت أن جرافات تابعة لجيش الاحتلال أغلقت مدخل القرية الرئيس بالسواتر الترابية.