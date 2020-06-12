السودان تسجل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 12 وفاة،خلال الـ 24ساعة الماضية، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس إلى 6730 حالة، بينها 413 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2278 شخصا .

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها اليوم ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 378 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.