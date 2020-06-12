كوريا الجنوبية تسجل 56 إصابة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 12 الفا وثلاث حالات.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت 277 حالة بعد وفاة حالة جديدة يوم أمس.