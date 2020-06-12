المكسيك تسجل 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 587 حالة وفاة

سجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133974 إصابة .

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضا 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخص .