سجّلت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، في نشرتها المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على صعيد الجهة، شفاء حالة جديدة، ويتعلق الأمر بسيدة في الأربعينيات من العمر، تتحدّر من حي "بن سركاو" في أكادير، ما رفع حالات التعافي التام بالجهة إلى 82 حالة.

وتوزعت حالات الشفاء بسوس ماسة إلى غاية الخامسة من بعد زوال اليوم على عمالة إنزكان آيت ملول بـ41 حالة، وعمالة أكادير إداوتنان بـ35 حالة، و3 حالات بإقليم طاطا، ومثيلتها بإقليم تارودانت، فيما يُتابع طفل يبلغ من العمر 12 سنة البروتوكول العلاجي الخاص بـ"كوفيد-19" بمستشفى أكادير، إذ يُنتظر شفاؤه في غضون أيام قليلة.

المعطيات المُحيّنة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، كشفت استقرار حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس التاجي في 90 حالة، تتوزع على إنزكان آيت ملول بـ42 حالة، وأكادير إداوتنان بـ39 حالة، وطاطا بـ4 حالات، وتارودانت بـ3 حالات، واشتوكة آيت باها بحالتيْن، بينما حافظت تزنيت على عدم تسجيل أية حالة.

وخلال 24 ساعة الماضية، استُبعدت 1333 حالة، أتت نتائج الكشف المخبري الذي خضعت لها سلبية، ليبلغ مجموع الحالات المستبعدة بالجهة منذ تفشي الوباء 15206 حالات، كما استقر عدد الوفيات في 7 حالات.