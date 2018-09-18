المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غيريفت يغادر العاصمة صنعاء
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المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غيريفت يغادر العاصمة صنعاء

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العرب اليوم - المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غيريفت يغادر العاصمة صنعاء

المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غيريفت
صنعاء - خالد عبدالواحد

غادر المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غيريفت العاصمة صنعاء.

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المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غيريفت يغادر العاصمة صنعاء المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غيريفت يغادر العاصمة صنعاء



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المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غيريفت يغادر العاصمة صنعاء المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غيريفت يغادر العاصمة صنعاء



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ارتدت مجموعة أنيقة مِن الملابس الرياضية

هيلي بالدوين أنيقة خلال عرض أزياء "أديداس"

لندن - ماريا طبراني

ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو.  وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية

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