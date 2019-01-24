وفاة مصريين ونقل 7 للعناية للمركزة خلال حادث مروع في الكويت

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، فجر اليوم الخميس، بأن الكويت شهدت حادثًا مروّعًا أسفر عن حصيلة ثقيلة من الضحايا؛ أدّى إلى وفاة اثنين من الجالية المصرية وإصابة 7 وافدين إصابات بالغة.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع إثر تصادم مركبتين على الدائري الرابع، في الخامسة والنصف من فجر أمس الأربعاء".

وأضافت: "قلتهم سيارات إسعاف مجهزة بتقنية عالية إلى مستشفى الصباح حيث تـم إدخالهم على الفور إلـى غرف العناية المركزة وجار إعـداد تقرير طبي مفصل حـول حالتهم الصحية".