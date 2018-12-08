الجالية المصرية فى فرنسا تدعو أبناءها الى تجنب أماكن التجمعات

دعا نشأت الحصري نائب رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا المصريين الموجودين في فرنسا الي عدم الذهاب الي أماكن التجمعات والمظاهرات حفاظا علي سلامتهم.

وأوضح في بيان نشره موقع للمصريين بالخارج في فرنسا اليوم السبت أن حدة وتيرة المظاهرات اشتدت في الأيام القليلة الماضية وشهدت باريس أحداثا مؤسفة مثل تخريب منشآت عامة وخاصة، بالإضافة إلى بعض الإصابات بين المتظاهرين وأيضا من رجال الشرطة.

كل هذا يشير إلى أن هناك أزمة حقيقية في الوضع الاقتصادي وأن بعض المحللين أكد أن الوضع يسير إلى الأسوأ إذا لم يتم وضع حلول عاجلة وأن الموقف قابل للانفجار في أي وقت من جديد.

ناصحا جميع أبناء الجالية المصرية في فرنسا باعتبارها وطنا ثانيا لابد من المحافظة عليه بعدم الذهاب الى أماكن التجمعات والمظاهرات حفاظا علي سلامتهم.