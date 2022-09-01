استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت مصادر طبية وأمنية فلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد شابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مُحافظتي (نابلس) و(رام الله والبيرة) في شمال ووسط الضفة الغربية وذكرت المصادر أن شابًا من سكان مخيم "قلنديا" الواقع إلى شمال القدس المحتلة، خارج الجدار، استشهد خلال المواجهات في حي "سطح مرحبا"، مشيرة إلى أن الاحتلال داهم عددًا من المنزل في الحي.