انفجار ضخم في مركز تجاري في روسيا ولا إصابات

وقع انفجار ضخم، الجمعة، في أحد المراكز التجارية الواقعة بمدينة فلاديكافكاز بجنوب روسيا قبل ساعات من فتح أبوابه وقالت سلطات الطوارئ في المدينة إن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز، حسب التقرير الأولي، تلاه انفجار ضخم سبب تدميراً كلياً للمبنى، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية وبحسب السلطات، فإن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في الأرواح وفتحت السلطات الأمنية في جمهورية أوسيتيا الشمالية تحقيقاً بالحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقة.