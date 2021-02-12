انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية صباح اليوم الجمعة بوقوع انفجار قوي في أحد المركز التجارية في فلادي قفقاز، عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية الواقعة جنوبي البلاد.ونقلت تقارير عن مصادر في هيئات الطوارئ أن الانفجار الذي نجم، حسب المعلومات الأولية، عن تسرب للغاز، دمر المبنى بشكل كامل وأسفر عن وقوع إصابات.