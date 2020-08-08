بدء المؤتمر صحفي لأمين عام الجامعة العربية خلال زيارته لبيروت أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يصرح سنعمل على نقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي

