مسعود بارزاني يطرح مبادرة لحل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة للعملية السياسية في العراق

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الإثنين). يأتي ذلك بعد اقترح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قيام رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بزيارة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفقا لموقع قناة العربية.

وفي رسالة من بارزاني إلى الرأي العام في العراق وكردستان قال فيها: “من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية، وفي سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان، نيجيرفان بارزاني، ومحمد الحلبوسي، بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل”. وأضاف: “آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته”.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أبلغ قادة الإطار التنسيقي أن بإمكانهم جميعاً، باستثناء نوري المالكي، الانضمام إلى جبهته، لكن الاطار لم يوافق بعد على ذلك، الأمر الذي يجعل التيار الصدري يتجه مع حلفائه الى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية التي ينادي بها. يمنح الدستور رئيس الجمهورية الجديد مهلة 15 يوماً بعد انتخابه، لتكليف رئيس للوزراء، وفي حال لم تتفق الأطراف الشيعية على مرشح لرئاسة الوزراء حتى ذلك الموعد، فإن الصدريين سيزودون رئيس الجمهورية الجديد باسم المرشح لرئاسة الوزراء في حال حصولهم على إقرار من رئاسة مجلس النواب بأنهم الكتلة الأكبر.