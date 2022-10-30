اعتقال 35 شخصا في مظاهرة للنازيين الجدد في النرويج
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اعتقال 35 شخصا في مظاهرة للنازيين الجدد في النرويج

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العرب اليوم - اعتقال 35 شخصا في مظاهرة للنازيين الجدد في النرويج

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أوسلو - العرب اليوم

 ذكرت مصادرنا أن الشرطة اعتقلت أكثر من 30 عضوا في حركة المقاومة الشمالية، وهي منظمة نازية جديدة في شمال أوروبا، في العاصمة النرويجية خلال مظاهرة لأنصار الحركة وقالت الشرطة  "الآن نسيطر على الوضع في وسط المدينة. تم اعتقال 35 شخصا". يشار إلى أن بعض المتظاهرين رفضوا الانصياع لمطالب عناصر حفظ النظام.

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اعتقال 35 شخصا في مظاهرة للنازيين الجدد في النرويج اعتقال 35 شخصا في مظاهرة للنازيين الجدد في النرويج



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