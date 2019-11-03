أرامكو تعلن أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر استثناء للمستثمرين الأجانب غير المقيمين من المؤسسات الذين يعتزمون الاكتتاب في الطرح الأولي
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"أرامكو" تعلن أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر استثناء للمستثمرين الأجانب غير المقيمين من المؤسسات الذين يعتزمون الاكتتاب في الطرح الأولي

العرب اليوم -

العرب اليوم - "أرامكو" تعلن أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر استثناء للمستثمرين الأجانب غير المقيمين من المؤسسات الذين يعتزمون الاكتتاب في الطرح الأولي

شركة أرامكو السعودية
الرياض - العرب اليوم

"أرامكو" تعلن أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر استثناء للمستثمرين الأجانب غير المقيمين من المؤسسات الذين يعتزمون الاكتتاب في الطرح الأولي.

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أرامكو تعلن أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر استثناء للمستثمرين الأجانب غير المقيمين من المؤسسات الذين يعتزمون الاكتتاب في الطرح الأولي أرامكو تعلن أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر استثناء للمستثمرين الأجانب غير المقيمين من المؤسسات الذين يعتزمون الاكتتاب في الطرح الأولي



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