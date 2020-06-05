فرنسا تعلن انخفاض عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في فرنسا الخميس، تسجيل 44 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 29 ألفا و56 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن "عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 767 ليصل الإجمالي إلى 152444، وذلك في اليوم 25 من إنهاء إجراءات العزل العام في 11 مايو الماضي".

وقالت، إن "عدد الأشخاص الذين استقبلتهم المستشفيات لعلاجهم من مرض كوفيد-19، واصل تراجعه المستمر منذ 7 أسابيع، إذ انخفض بواقع 413 أو 3.1% ليصل إلى 13101 حالة".

وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة من 1210 أشخاص أمس الأربعاء 1136، وذلك عقب تماثل 74 مصابا للشفاء.

المصدر: "فرانس 24 + رويترز"