الكويت تسجل 24137 حالة شفاء بتعافي 849 اصابة من (كوفيد 19)

أعلنت وزارة الصحة في الكويت بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) في البلاد 24137 حالة بعد تعافي 849 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.