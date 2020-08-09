جميع عينات مخالطي محامي إربد في الرمثا سلبية
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جميع عينات مخالطي محامي إربد في الرمثا سلبية

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فيروس كورونا
عمان - العرب اليوم

ظهرت صباح اليوم نتائج عينات ما يقارب الـ 30 شخصا شاركوا في جاهة وخطبة في الرمثا وشارك فيها محامي اربد المصاب بفيروس كورونا سلبية وسلمية بحسب مديرة صحة محافظة لواء الرمثا الدكتور اخلاص السعد واكدت السعد ان فريق الاستقصاء الوبائي في الرمثا سارع الى اخذ العينات وارسالها الى الجهات المختصة للتأكد من عدم اصابة اي من المشاركين في الجاهة بالفايروس بعد ان اعلن المحامي المصاب انه شارك في الجاهة

 

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جميع عينات مخالطي محامي إربد في الرمثا سلبية جميع عينات مخالطي محامي إربد في الرمثا سلبية



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