استعارة جديدة غير موفقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على Instagram شارة "ميم" "الجدار بات قريبا"، مستعيرا عبارة "الشتاء بات قريبا"، والتي وردت على لسان أحد أبطال مسلسل "لعبة العروش" الشهير.

وعلى صورة الميم، يبدو الرئيس الأميركي وعبارة "الجدار بات قريبا"، وفي القسم الأسفل من الميم صورة الجدار الذي يعتزم ترامب تشييده على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن الشتاء المقبل في "لعبة العروش" يتضمن معنى الخطر المحدق أو نهاية العالم، ما يجعل استعارة ترامب غير موفقة على أقل تقدير.

وفي وقت سابق نشر ترامب، "ميم" تضمن صورة شخصية له وعبارة "العقوبات قريبة" وتاريخ "5 نوفمبر"، وهو موعد سريان العقوبات الأميركية ضد إيران.

وبعد هذا النشر في تويتر، طالبت قناة HBO التلفزيونية الأميركية المنتجة لمسلسل "لعبة العروش"، بعدم استخدام هذا المسلسل لأهداف سياسية.