ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في شرق اليابان، ارتفع يوم السبت إلى 10 فيما لا يزال 3 في عداد المفقودين.