جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين واندلاع اشتباكات على أكثر من محور

أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم صباح اليوم السبت مخيم جنين، ما أسفر عن وقوع اشتباكات على أكثر من محور وقالت كتيبة جنين في "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: "مجاهدونا يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص".