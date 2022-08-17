قال مصدر عسكري كوري جنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي "كروز" باتجاه البحر قبالة ساحلها الغربي، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.