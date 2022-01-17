الخارجية الإيرانية تعلن عن اختلافات مهمة في محادثات فيينا النووية وأن بطء المفاوضات مصدر قلق

بدأ العد التنازلي لنهاية المحادثات التي استمرت ستة أشهر في فيينا حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، فيما لم يحدد موعد نهائي رسمياً للمحادثات، لكن إذا لم يكن هناك تقدم في أقل من أسبوعين فستنتهي العملية تاركة فراغاً خطيراً. وأعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، أن هناك اختلافات مهمة في محادثات فيينا النووية، بالإضافة إلى بطء المفاوضات ما يشكل مصدر قلق، على حد تعبيرها.