السودان يسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية الخميس، عن تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5714.

وأضافت أن "167 من الحالات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم، و20 حالة بولاية الجزيرة و10 حالات بالنيل الأبيض وحالة واحدة بالقضارف و6 في سنار و5 حالات في الشمالية وحالة واحدة في نهر النيل و5 حالات بالبحر الأحمر و3 بشمال كردفان".

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 333، فيما بلغ عدد المتعافين 1825 حالة، عقب تماثل 114 مصابا للشفاء.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية.

المصدر: "الراكوبة"