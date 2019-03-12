رئيسة مجلس النواب الأميركي تؤكد انا لست مع عزل ترامب لكنه غير مؤهل للرئاسة

أعلنت رئيسة مجلس النواب للكونغرس الأميركي، السياسية الديمقراطية نانسي بيلوسي، أنها لا تؤيد فكرة عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لكنها اعتبرت أنه غير كفؤ لهذا المنصب.