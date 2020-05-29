الصين تعلن عدم تسجيل وفيات أو حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الجمعة مجددا عدم تسجيل وفيات أو حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد أنه ما يزال هناك 70 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفيات، وهناك 414 شخصا يخضعون للعزل لاحتمال إصابتهم بالفيروس.

وسجلت الصين حتى الآن 4 آلاف و 634 حالة وفاة و 82 ألفا و 995 إصابة بكورونا .