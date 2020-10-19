قتلي وجرحي بقصف أرميني على مواقع مدنية وعسكرية في انتهاك للهدنة
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قتلي وجرحي بقصف أرميني على مواقع مدنية وعسكرية في انتهاك للهدنة

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العرب اليوم - قتلي وجرحي بقصف أرميني على مواقع مدنية وعسكرية في انتهاك للهدنة

قصف أرميني على مواقع مدنية وعسكرية
أذربيجان - العرب اليوم

أعلن رئيس أذربيجان عن وجود قتلي وجرحي بقصف أرميني على مواقع مدنية وعسكرية في انتهاك للهدنة

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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قتلي وجرحي بقصف أرميني على مواقع مدنية وعسكرية في انتهاك للهدنة قتلي وجرحي بقصف أرميني على مواقع مدنية وعسكرية في انتهاك للهدنة



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