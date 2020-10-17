دخول الهدنة الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ
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دخول الهدنة الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ

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العرب اليوم - دخول الهدنة الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ

أذربيجان
أذربيجان - العرب اليوم

دخول الهدنة الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ.
 

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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دخول الهدنة الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ دخول الهدنة الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ



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