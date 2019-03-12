أعلنت الحكومة البريطانية أنها وافقت على إدخال "تعديلات ملزمة قانونيا" على اتفاق بريكست خلال محادثات أجرتها في ستراسبورغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي.



وأعلن نائب ماي ديفيد ليدينغتون أمام البرلمان أن تيريزا ماي "انتزعت تعديلات ملزمة قانونيا تقوي اتّفاق الانسحاب والإعلان السياسي وتحسّنهما".

وقد أجرت ماي في ستراسبورغ محادثات حاسمة مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر حول الاتفاق في شأن بريكست، فيما يستعد مجلس العموم البريطاني للتصويت مجددا الثلاثاء على الاتفاق الذي توصلت اليه ماي مع بروكسل، بعدما رفضه منتصف يناير الفائت.