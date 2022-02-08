ضبط مواد شديدة الانفجار جنوبي العاصمة بغداد

أفادت الإعلام الأمني، الثلاثاء، بضبط كمية من المواد المتفجرة في منطقة "أبو حبة" جنوبي العاصمة العراقية بغداد. وبحسب بيان الخلية، فإن المضبوطات اشتملت على منصات هاون وأجهزة لاسلكية وكاميرات، ونصف كيلوجرام من مادة "سي-4" المتفجرة، وفتيل تفجير.