قوات أمريكية تدخل العراق عبر معبر سحيلة في محافظة دهوك

أفادت تقارير صحافية اليوم الاثنين، بأن قوات أمريكية دخلت إلى العراق قادمة من سوريا، عبر معبر سحيلة الواقع في محافظة دهوك، وقالت الوكالة إن مركبات مصفحة تحمل قوات دخلت إلى العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 100 مركبة عبر الحدود السورية - العراقية.

ونقلت عن مصدر أمني عراقي أن القوات الأمريكية عبرت الحدود إلى إقليم كردستان العراق.