القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة
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القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة

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العرب اليوم - القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة

القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة
غزة - العرب اليوم

اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين محافظ مدينة القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح بالمدينة شادي مطور، وداهمت القوات الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى منزلي غيث ومطور في القدس واعتقلتهما.

من جانبها، دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل القوات الإسرائيلية لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة والتي كان آخرها فجر اليوم.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب: "قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، واعتقلته واقتادته للتحقيق، كما اعتقلت أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور بعد اقتحام منزله في المدينة".

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القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة



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