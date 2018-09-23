الناخبون في جزر المالديف يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بدأ الناخبون في جزر المالديف اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويصوّت نحو 262135 ناخب مسجل في ما يقارب 500 مركز للاقتراع عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) على أن تغلق في الساعة الرابعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الله يمين (59 عامًا)،ومرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح (54 عامًا).

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التصويت في وقت لاحق من اليوم.