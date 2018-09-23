الناخبون في جزر المالديف يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بدأ الناخبون في جزر المالديف اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
ويصوّت نحو 262135 ناخب مسجل في ما يقارب 500 مركز للاقتراع عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) على أن تغلق في الساعة الرابعة مساءً.
ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الله يمين (59 عامًا)،ومرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح (54 عامًا).
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التصويت في وقت لاحق من اليوم.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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