اداره الطيران الفيدرالي الاميريكيه تطلب من شركه بوينج اجراء تعديلات علي طراز الطائرات 737 ماكس

طلبت اداره الطيران الفيدرالي الاميريكيه من شركه بوينج اجراء تعديلات علي طراز الطائرات 737 ماكس عقب تحطم الطائره الاثيوبيه وهي الحادثه الثانيه لنفس الطراز وكانت الاولي في اندونيسيا

وكانت حادثه الطائره الاثيوبيه قد دفعت سلطات الطيران في كل من الصين واندونيسيا والمغرب الي ايقاف استخدام هذا الطراز مؤقتا لحين قيام شركه بوينج باجراء مراجعه لاجراءات السلامه في اجهزه الطائره او اعاده تدريب اطقم القياده من جديد

وقد شهد اسهم بوينج تراجعا حادا في بورصه نيويورك صباح الاثنين نتيجه لحادث الطائره الاثيوبيه