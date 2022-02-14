أنباء عن إندلاع حريق في قاعدة عسكرية غرب إيران
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أنباء عن إندلاع حريق في قاعدة عسكرية غرب إيران

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العرب اليوم - أنباء عن إندلاع حريق في قاعدة عسكرية غرب إيران

حريق في قاعدة عسكرية غرب إيران
طهران - العرب اليوم

أفادت مصادر أن "هناك أنباء عن إندلاع حريق بقاعدة عسكرية في غرب إيران".وفي السياق، كشفت تقارير صحفية، أن "هناك أنباءً عن حريق في قاعدة للحرس الثوري الإيراني في كرمنشاه على حدود العراق".

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أنباء عن إندلاع حريق في قاعدة عسكرية غرب إيران أنباء عن إندلاع حريق في قاعدة عسكرية غرب إيران



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