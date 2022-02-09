أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الحرس الثوري كشف عن صاروخ باليستي (خيبر بريكر) قادر على إصابة أهداف على بعد 1450 كيلومترا، بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية.

يتبع..