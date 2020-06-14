السودان تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و14 حالة وفاة ، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 7007 إصابة منها

5351 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي وصل إلى 447 حالة وفاة. هذا وقد تماثلت 140 حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين 2556.