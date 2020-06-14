ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالتي وفاة و9 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فضلاً عن تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس. وأوضح المركز في بيان اليوم ، أنه استلم 830 عينة موزعة على عدد من المدن الليبية ، مشيرة إلى أن النتائج شملت 821 عينة سالبة،و9 عينات موجبة منها 3 حالات جديدة، و6 حالات مخالطين. ولفت المركز إلى أن العينات السالبة شملت 3 حالات للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 62 متعافي، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة في ليبيا إلى 8 حالات.