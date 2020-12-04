داود أوغلو يوجّه سؤالا لرجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عن رئيس تركيا الحقيقي
آخر تحديث GMT07:09:20
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

داود أوغلو يوجّه سؤالا لرجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عن "رئيس تركيا الحقيقي"

العرب اليوم -

العرب اليوم - داود أوغلو يوجّه سؤالا لرجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عن "رئيس تركيا الحقيقي"

رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو
أنقرة - العرب اليوم

وجه رئيس حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، سؤالا للرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا: "من هو الشخص الذي يتولى إدارة البلاد، هل أنت من يدير البلاد أم السيد بهجلي يا ترى؟"، في إشارة إلى رئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، دولت بهجلي، الذي يقف وراء اتخاذ قرارات مصيرية في الدولة واعتبر داود أوغلو، أن بهجلي الحليف الانتخابي للرئيس أردوغان يتولى دورا آخر بجانب توجيه تلك الانتقادات ألا وهو التحكم في مصير وزراء وقيادات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا: "خلال العامين الماضيين عقب الانتقال لنظام الحكومة الرئاسي بات السيد بهجلي صاحب القرار الأخير في إيقاف استقالات البعض وقبول استقالات البعض وإقالة البعض الآخر وضرورة محاكمة البعض أو عدم محاكمتهم".

وتساؤل أوغلو يجيب عليه محللون وسياسيون أتراك، وهو أن رئيس حزب الحركة القومية المتطرف في تركيا، أصبح الآن هو حاكم الظل والعقل المدبر للكثير من التغييرات في المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد، خاصة أن بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في سدة الحكم يتوقف على بقاء ما يسمى "تحالف الشعب"، مع بهجلي.

تأثير قوي

وفي وقت سابق، حدثت بعض الأمور وقف خلفها الحزب القومي، ومنها عدم قبول استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي يحظى باحترام كبير بين القوميين المتطرفين بسبب سياساته المتشددة تجاه الأكراد فرغم أن صويلو كان منافسًا شرسا لصهر أردوغان، بيرات ألبيرق، ورغم أنه هاجم أردوغان، إلا أنه لم يستطع قبول الاستقالة بسبب ضغط بهجلي من وراء الكواليس. كما استجاب أردوغان لدعوات بهجلي بعدم الانسحاب من المعاهدة الأوروبية، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، والتي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، ورغم أن حلفاء أردوغان الإسلاميين يضغطون عليه للانسحاب من الاتفاق.

وألغى عقوبة الإعدام عام 2004 من أجل عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أعلن مؤخرًا أنه لا يعارض إعادتها وتغيير هيكل المحكمة الدستورية العليا بعد طلب بهجلي، الذي اعتبر المحكمة خصمًا مع حزبه بسبب خلافها مع وزير الداخلية صويلو حول قانون المظاهرات وبناء على طلب من بهجلي، مرر أردوغان قانونا سمح بموجبه بإطلاق سراح علاء الدين تشاكجي، الذي لديه صلات مع حزب الحركة القومية، بعدما ظل في السجن لمدة 16 عاما بسبب جرائم مختلفة، بما فيها تأسيس منظمة إجرامية وإهانة إردوغان نفسه

خطوط حمراء

ويرى الأستاذ في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بباريس، حامد بوزرسلان، أن أردوغان يسعى للحفاظ على قبضته على السلطة، في محاولة لتصحيح الاقتصاد بعد استقالة صهره وإعلانه لبعض الإصلاحات القضائية لكن حتى الرجل القوي في تركيا أظهر أنه لا يملك سوى مساحة معينة للتصرف من قبل بهجلي من حزب الحركة القومية.

وبحسب بوزرسلان، فإنه يعتقد أن الخطوط الحمراء التي لا يستطيع حتى أردوغان، بكل قوته، أن يتجاوزها، لا تحددها قوانين أو مؤسسات تركيا السطحية، ولكن يحددها كل من بهجلي وتشاكيجي، اللذان يعتبران نفسيهما "ليس فوق القانون، ولكن القانون نفسه، والمالكان الحقيقيان للدولة في عهد أردوغان" وأضاف بوزرسلان، في تصريحات صحفية، أن السبب الذي يجعل أردوغان لا يزال رئيسًا هو أن بهجلي "لن يختزل نفسه ليصبح رئيسًا. فالرئاسة هي مجرد وظيفة"، بينما زعيم حزب الحركة القومية هو الأفق اللانهائي من السلطة".

وبحسب تقرير لمعهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، نشر في 8 أكتوبر 2020، ربما يكون أردوغان قد بدأ بتأسيس حكم الرجل الواحد في تركيا، لكنه انتهى به المطاف مع "شريك" آخر في الحكم هو رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، ما وصفه التقرير بـ"حكم الرجلين" في تركيا وأصبح أردوغان يعتمد بشكل متزايد على بهجلي، الذي يلعب دورا كبيرا في تشكيل سياساته، وبينما تقل شعبية أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، يزداد نفوذ بهجلي داخل الدائرة الحاكمة.

المسمار الأخير

ويقول المحلل السياسي المقيم في تركيا، دانيال عبدالفتاح: "يعلم دولت بهجلي أنه المسمار الأخير الذي يمسك دفة الحكم المهترئة في الولاية الصعبة للحاكم في أنقرة وبات الزعيم الأقوى للتحالف البديل بعد انهيار جدار أردوغان- غولن على خلفية الصراع المرير بين الحليفين على النفوذ في مراكز القرار، والخلافات العميقة على تقاسم الثروة الطائلة من مشاريع البنى التحتية والتعليم والعسكر والأمن" وأوضح عبدالفتاح  "كان بهجلي الذي عوض العوز الشديد في الكوادر والخبراء الأمنيين والمتخصصين في الأمن، بعدما أطاح أردوغان بجميع كوادر غولن بذريعة الانقلاب العسكري صيف 2016".

وأشار إلى بهجلي تمكن من السيطرة شبه المطلقة على الجناحين الأمني والعسكري، واستهل بسط نفوذه في الساحة السياسية والدبلوماسية عبر القيادات القديمة لمنظمة الذئابُ الرمادية، مثل رجل المافيا سادات بكر وعلاء الدين تشاكجي وعلي أغا أوغلو وغيرهم من الزعامات الخطيرة، التي أساءت للحزب الحاكم وفرضت سياسات البلطجة في الساحتين السياسية الاقتصادية، وكان لها ارتدادات سلبية جدا على العقد الاجتماعي الضامن لوحدة الشعب وقوة الحزب القومي" وأضاف "تسارعت الانهيارات في العملية السياسية التصالحية بين تركيا وأكرادها بسبب الضغط الذي مارسه تنظيم بهجلي القومي، وكان بولنت أرينج ضحية هذا الضغط، بعدما طالب بإطلاق الزعماء السياسيين الأكراد من المعتقلات، كما وقع صهر الرئيس بيرات ألبيرق ضحية مراكز القرار التابعة لبهجلي"

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

داود أوغلو يوجّه سؤالا لرجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عن رئيس تركيا الحقيقي داود أوغلو يوجّه سؤالا لرجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عن رئيس تركيا الحقيقي



أخبار ذات صلة

GMT 06:48 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

سياسي أفريقي يحمل اسم "أدولف هتلر" يفوز في الانتخابات البرلمانية في نامبيا
العرب اليوم - سياسي أفريقي يحمل اسم "أدولف هتلر" يفوز في الانتخابات البرلمانية في نامبيا

GMT 01:51 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

التحالف العربي يكشف عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها "الحوثيين"في اتجاه السعودية
العرب اليوم - التحالف العربي يكشف عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها "الحوثيين"في اتجاه السعودية

GMT 00:41 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

الكونغرس الأميركي يضيف تعديلا على موازنة الدفاع قبل التصويت
العرب اليوم - الكونغرس الأميركي يضيف تعديلا على موازنة الدفاع قبل التصويت

GMT 23:32 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

الكونغرس يضيف تعديلا على موازنة الدفاع قبل التصويت يطلب فرض عقوبات على مسؤولين أتراك على صلة بصفقة صواريخ أس-400 الروسية
العرب اليوم - الكونغرس يضيف تعديلا على موازنة الدفاع قبل التصويت يطلب فرض عقوبات على مسؤولين أتراك على صلة بصفقة صواريخ أس-400 الروسية

GMT 23:22 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

محكمة ويسكونسن العليا ترفض النظر بطعن ترامب في نتائج انتخابات الولاية
العرب اليوم - محكمة ويسكونسن العليا ترفض النظر بطعن ترامب في نتائج انتخابات الولاية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعدما خطفن الأنظار بأناقتهنّ وفساتينهن الفخمة والراقية

أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - العرب اليوم

إنطلقت في القاهرة فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، وكالعادة كانت اطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ساحرة فخطفن الأنظار على السجادة الحمراء بأناقتهنّ وفساتينهن الراقية التي حملت توقيع أهم مصممي أزياء.تابعي معنا ابرز اطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020:سيطر اللون الأسود على اطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فبدت الإعلامية ريا أبي راشد ساحرة كعادتها بفستان من تصميم زهير مراد. ريا أبي راشد التي خطفت الأنظار بأزيائها مؤخراً في مهرجان الجونة السينمائي، تألقت هذه المرة أيضاً على السجادة الحمراء بفستان ساحر أسود تميّز بالورود الملونة وقصة الصدر الـV كما جاءت تنورته شفافة. وأكملت ريا اللوك بحذاء أسود مفتوح، وزيّنت إطلالتها بطقم مجو...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:17 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

تعرّفي علي أبرز الطرق لتنسيق البنطلون الجينز للمرأة الأربعينية على طريقة درة زروق
العرب اليوم - تعرّفي علي أبرز الطرق لتنسيق البنطلون الجينز للمرأة الأربعينية على طريقة درة زروق

GMT 00:25 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

"واحة ليوا الطبيعية" الوجهة الأفضل لعشاق الاستجمام
العرب اليوم - "واحة ليوا الطبيعية" الوجهة الأفضل لعشاق الاستجمام

GMT 04:15 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأفكار لتوظيف "البوف" في ديكورات المنزل تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الأفكار لتوظيف "البوف" في ديكورات المنزل تعرّفي عليها

GMT 02:53 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

المبعوث الأممي لليمن يستنكر الوضع الإنساني في تعز
العرب اليوم - المبعوث الأممي لليمن يستنكر الوضع الإنساني في تعز

GMT 00:30 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

مطالبات بمنع ريهام سعيد من الظهور مجددًا على شاشة التلفزيون
العرب اليوم - مطالبات بمنع ريهام سعيد من الظهور مجددًا على شاشة التلفزيون

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:48 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

"رولز رويس" تُعلن عن 3 موديلات خاصة بألوان النيون الصارخة
العرب اليوم - "رولز رويس" تُعلن عن 3 موديلات خاصة بألوان النيون الصارخة

GMT 01:53 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

"هوندا" اليابانية تكشف النقاب عن دراجتها النارية الجديدة
العرب اليوم - "هوندا" اليابانية تكشف النقاب عن دراجتها النارية الجديدة

GMT 00:28 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

كورونا يحرم الأوروبيين من التزلج على الجليد في عُطلة الميلاد
العرب اليوم - كورونا يحرم الأوروبيين من التزلج على الجليد في عُطلة الميلاد

GMT 04:05 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

تراجُع دعم المواد البترولية في مصر بنحو 77%
العرب اليوم - تراجُع دعم المواد البترولية في مصر بنحو 77%

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 15:27 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

مكلارين تنشر لقطات تشويقية لطرازها المرتقب Artura
العرب اليوم - مكلارين تنشر لقطات تشويقية لطرازها المرتقب Artura

GMT 14:58 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

كاديلاك في مأزق بسبب طراز CT4
العرب اليوم - كاديلاك في مأزق بسبب طراز CT4

GMT 04:04 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز المعلومات عن قفازات القيادة الواقية من الشمس للسيدات
العرب اليوم - أبرز المعلومات عن قفازات القيادة الواقية من الشمس للسيدات

GMT 04:47 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على "أقدم" السيارات الرياضية على مستوى العالم
العرب اليوم - تعرّف على "أقدم" السيارات الرياضية على مستوى العالم

GMT 15:13 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

طريقة تثبيت وتحديث خرائط GPS على شاشة السيارة
العرب اليوم - طريقة تثبيت وتحديث خرائط GPS على شاشة السيارة

GMT 20:31 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

واشنطن تمهل "تيك توك" أسبوعاً إضافياً للتخلّي عن أصولها الأمريكية
العرب اليوم - واشنطن تمهل "تيك توك" أسبوعاً إضافياً للتخلّي عن أصولها الأمريكية

GMT 18:14 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

أودي S4 الجديدة تشعل المنافسة في سوق سيارات السيدان
العرب اليوم - أودي S4 الجديدة تشعل المنافسة في سوق سيارات السيدان

GMT 02:47 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 مناطق سياحية في المكسيك لقضاء عطلة على الشاطئ
العرب اليوم - أفضل 5 مناطق سياحية في المكسيك لقضاء عطلة على الشاطئ

GMT 19:05 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

هيونداي تختبر hyundai bayon الجديدة كليًا استعدادًا لطرحها
العرب اليوم - هيونداي تختبر hyundai bayon الجديدة كليًا استعدادًا لطرحها

GMT 18:24 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

رينو تطرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن
العرب اليوم - رينو تطرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن

GMT 18:32 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

بيجو تتحدى ميتسوبيشي بواحدة من أكثر السيارات تطورا وأناقة
العرب اليوم - بيجو تتحدى ميتسوبيشي بواحدة من أكثر السيارات تطورا وأناقة

GMT 18:41 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

سعر أول سيارة كهربائية روسية 13 ألف دولار
العرب اليوم - سعر أول سيارة كهربائية روسية 13 ألف دولار

GMT 18:47 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

هيونداي تعلن عن واحدة من أجمل سياراتها لهذا العام
العرب اليوم - هيونداي تعلن عن واحدة من أجمل سياراتها لهذا العام

GMT 02:58 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

بيجو تتحدى ميتسوبيشي بواحدة من أكثر السيارات تطورًا وأناقة
العرب اليوم - بيجو تتحدى ميتسوبيشي بواحدة من أكثر السيارات تطورًا وأناقة

GMT 18:59 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق للعناية بمقاعد وفرش السيارة من الداخل وكيفية الحفاظ عليها
العرب اليوم - طرق للعناية بمقاعد وفرش السيارة من الداخل وكيفية الحفاظ عليها

GMT 00:53 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالات مايا دياب باللون الأبيض ساحرة وجريئة تعرفي عليها
العرب اليوم - إطلالات مايا دياب باللون الأبيض ساحرة وجريئة تعرفي عليها

GMT 02:15 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

فستان الزفاف ينقذ خط "هوت كوتور" في "زمن كورونا"
العرب اليوم - فستان الزفاف ينقذ خط "هوت كوتور" في "زمن كورونا"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab