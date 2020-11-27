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إصابة رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إصابة رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بفيروس كورونا

رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو
أنقرة _ العرب اليوم

إصابة رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بفيروس كورونا

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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إصابة رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بفيروس كورونا إصابة رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بفيروس كورونا



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