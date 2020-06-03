حصيلة الإصابات بكورونا في الهند تتجاوز 200 ألف

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند عتبة 200 ألف، بعد تسجيل 8909 إصابة جديدة اليوم.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 207615 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 5815 حالة حتى الآن.