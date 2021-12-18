أردوغان يدعو إلى استمرار السلطة التنفيذية الليبية لحين إجراء الانتخابات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستمرار السلطة التنفيذية بليبيا "إلى أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، بينما رفض نائب ليبي بارز التمديد للحكومة الحالية بعد 24 ديسمبر وحسبما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، فإن أردوغان أكد خلال لقائه المنفي أمس الجمعة في اسطنبول، "ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة وفقا لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون جميعا".