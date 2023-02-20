وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني، وتدمير منظومة رادار أمريكية الصنع بالإضافة إلى مخازن ذخيرة ونقطة تمركز للطائرات المسيرة تابعة للجيش الأوكراني.