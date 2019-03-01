أعلنت الشرطة الصومالية، الجمعة، أن مواجهات اندلعت في مقديشو بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة من حركة الشباب المتطرفة، تحصنت في مطعم.

وقال الضابط في الشرطة، إبراهيم محمد، إن "قوات الأمن تحاول حاليا اقتحام مبنى" المطعم بعدما طوقته، بينما يسمع في المدينة إطلاق نار ودوي انفجارات بشكل متقطع. ولا يعرف إلى حدود الساعة، ما إذا كانت المواجهات خلفت قتلى.ويأتي الحادث بعد ساعات على هجوم انتحاري وقع في شارع مكة المكرمة بمقديشو، أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل.ويعاني الصومال من الفوضى والعنف منذ 1991. وتقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة.