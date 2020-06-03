ألمانيا تسجل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ألمانيا اليوم 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 182370.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 8551 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.