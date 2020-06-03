3 تدابير ساعدت في احتواء كورونا بقاعدة أمريكية

أعلن باحثون أمريكيون، الثلاثاء، أن التدابير التي اتخذت في قاعدة تابعة لسلاح الجو الأمريكي بتكساس للحد من انتشار فيروس كورونا حصرت عدد الإصابات في أقل من واحد في المئة من الموجودين فيها على مدى سبعة أسابيع، بين شهري مارس وأبريل 2020.

وذكرت الدراسة التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن التدابير تمثلت في: الفحوص في توقت مناسب، والعزل السريع للحالات المشتبه بها، والتباعد الاجتماعي الذي فرض في قاعدة سان أنطونيو-لاكلاند المشتركة.

وأضافت الدراسة أن هذه التدابير الـ3 ساعد في خفض حالات الإصابة بالرغم من وجود أكثر من 10000 متدرب من جميع أنحاء البلاد يعيشون ويتدربون معا.

وخلال الفترة من أول مارس حتى 18 أبريل الماضي، تواجد في القاعدة 10579 متدربا، من بينهم 4073 متدربا (39 في المائة) وصلوا إليها خلال هذه الأسابيع السبعة.

وقال تقرير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن حوالي 3 في المئة من المتدربين استوفوا المعايير اللازمة للخضوع للاختبار، وتبين إصابة خمسة فقط منهم بالمرض، بينهم ثلاثة كانوا على اتصال بأول مريض.