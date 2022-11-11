مقتل 9 أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية جواناخواتو في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، أن تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء، قد لقوا حتفهم بعد أن اقتحم مسلحون حانة وأطلقوا النار بها في ولاية جواناخواتو وسط المكسيك التي تشهد أعمال عنف.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن هذه تُعد ثالث مذبحة من نوعها على الأقل خلال أشهر في جواناخواتو المكسيكية، حيث تخوض عصابات المخدرات حرباً ضد بعضها البعض.